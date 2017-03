CSI-F pide que los funcionarios puedan alternar el permiso de paternidad y maternidad como el resto de trabajadores

CSI-F ha presentado este viernes una queja en la Oficina del Defensor del Pueblo para pedir a la titular de la institución que inste a modificar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para que los funcionarios puedan elegir cuándo disfrutar el permiso de paternidad, que ahora está restringido únicamente a las cuatro semanas posteriores al nacimiento, haciendo así imposible que padre y madre se turnen para cuidar al recién nacido.

El sindicato expone el caso de un funcionario de la DGT de Gerona, Alfredo Sans, que el pasado otoño fue padre de mellizos estando él de baja laboral por accidente. Según ha explicado él mismo a los medios ante la oficina del Defensor del Pueblo, cuando se incorporó de nuevo al trabajo y solicitó el permiso por paternidad, le fue denegado debido a que a los plazos establecidos en el artículo 49 del EBEP, este ha de ser solicitado en el momento del nacimiento de la criatura y solo puede ser disfrutado hasta cuatro semanas después de dicho momento.

"Yo tarde aún dos meses en incorporarme y cuando lo hice solitité el derecho de paternidad y se me dijo que no me correspondía, porque no lo había pedido cuando nacieron los críos --relata Sans--. Pero es que yo en aquel momento estaba en una situación que no sabía si iba a ser operado o no, no sabíamos nada".

La decisión de la DGT se ampara en el artículo 49 del EBEP en el que se establece que el permiso de paternidad de los funcionarios "tendrá una duración de cuatro semanas, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento", algo que no está regulado así en el Estatuto de Trabajadores que ordena el régimen laboral del resto de trabajadores.

Para Sans, se trata de una norma "injusta" y cree incongruente que desde las Administraciones Públicas "se esté promoviendo la sensibilización de sus empleados hacia la igualdad" entre hombres y mujeres a través de la realización de cursos pero después se produzcan casos como el suyo.

"No sé si es una laguna legislativa o qué es pero no es normal. Además, si estamos intentando llegar a una equiparación del personal funcionario y laboral, no tiene sentido", ha criticado.

En este sentido, la secretaria nacional de Igualdad y Responsabilidad Social de CSI-F, Marian Mur, ha argumentado que hay dos cuestiones por las que el reglamento de los funcionarios y la decisión de la DGT de Gerona incurren en "discriminación" hacia el personal funcionario: "En primer lugar, que si estás de baja no pierdes el derecho a vacaciones ni tienes por qué perder el derecho al permiso de paternidad. Y, en segundo lugar, que los funcionarios y los laborales tienen que tener el mismo tiempo para cuidar a los niños; y en el caso de los laborales pueden tener hasta 20 semanas por las 16 de la madre y las cuatro del padre; y los funcionarios solo las 16, porque tienen que coincidir las del padre y las de la madre".

Sin embargo, en el escrito presentado este viernes, el sindicato y el funcionario afectado ponen de relieve que la "discriminación" a los funcionarios no se limita únicamente a la fecha del comienzo del disfrute sino que se extiende también a otros dos aspectos.

En primer lugar, que en el Estatuto de los Trabajadores se contempla la ampliación del permiso de paternidad "en dos días más por cada hijo a partir del segundo" en casos de parto múltiple (como es el caso de Sans, que ha sido padre de mellizos), un derecho que no está contemplado en el EBEP que rige el régimen laboral de los funcionarios y que limita la duración del permiso a cuatro semanas como máximo.

Además, señalan que el Estatuto de los Trabajadores establece que el permiso puede ser disfrutado tanto a jornada completa como en régimen de jornada parcial, algo que no se contempla en la regulación de los funcionarios, para los que únicamente puede ser disfrutado en régimen de jornada completa.

Por ello, además de la queja ante el Defensor del Pueblo, Sans presentó ya la semana pasada un recurso ante la administración para solicitar la revisión del caso y ha anunciado que, con la ayuda de CSI-F, se reunirá con los grupos parlamentarios para intentar promover un cambio en el EBEP y en el tratamiento del personal estatutario sanitario para que se equipare el tratamiento de los empleados públicos al que se contempla en el Estatuto de los Trabajadores, en materia del derecho al permiso por paternidad.