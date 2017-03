CSIF pide en el Congreso "desbloquear" la oferta de empleo de profesores en 2017 y un Estatuto Docente estatal

El presidente del sector de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Mario Gutiérrez, ha reclamado en el Congreso un acuerdo urgente por la Educación para "desbloquear la oferta de empleo público" y que se convoquen nuevas plazas en 2017.

En su intervención en la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Gutiérrez ha seguido la línea de anteriores comparecientes rechazando la LOMCE por "aumentar todos los defectos que tenían las anteriores leyes e introducir nuevos problemas" al sistema educativo. En este sentido, ha reprochado a los políticos la utilización partidista de la Educación y les ha pedido que cumplan con el "clamor" de la sociedad que pide un pacto en esta materia.

Además, ha llamado a que este acuerdo sirva para convocar nueva plazas de empleo público docente y así poder reponer los más 23.000 profesionales de la Educación que se han perdido en los últimos años por la crisis. En este sentido, Gutiérrez ha denunciado la utilización de esta oferta como "como chantaje" político y ha recordado a los diputados que "las fichas con las que están jugando son ciudadanos".

En este sentido, también ha llamado a fijar por ley el número de docentes por centro y especialidades, eliminar la tasa de reposición, con el fin de que se cubran todas las bajas de personal que se jubile, realizar un plan de recursos humanos y reforzar las plantillas.

Preguntado sobre un 'MIR educativo', Gutiérrez ha señalado que lo podrían estudiar siempre y cuando no se use la excusa del 'docente en prácticas" para disminuir las condiciones laborales y el salario de este profesor.

ESTATUTO DOCENTE A NIVEL ESTATAL

Como representante de la figura docente, el sindicato también ha pedido regular las condiciones y derechos laborales de los docentes a nivel estatal, mediante un Estatuto, para que existan unos mínimos que "dignifiquen la labor profesional" y para que las condiciones laborales de los profesores "no dependan de la comunidad autónoma en la que trabaja".

Gutiérrez también apuesta por regular a nivel estatal las materias en currículum, para evitar diferencias significativas en el número de horas por asignatura entre regiones y "permitir una mayor movilidad del alumnado dentro del país". A su juicio, debería haber un currículum básico de materias que estabilice la plantilla docente de los centros públicos.

"Los docentes deben tener la certeza de que cuando aprueban su oposición van a impartir las materias que se determinen durante toda su vida académica", ha apuntado.

POTENCIAR LA ENSEÑANZA PÚBLICA

El presidente del sector de Educación de CSIF ha defendido también en su intervención la enseñanza pública por ser la única que "llega a todos los pueblos de España" y ha pedido que se potencie en el nuevo acuerdo. A su juicio, uno de los mayores fallos de la LOMCE es que es "urbanita" y sus legisladores creyeron que se podría aplicar de igual manera en Madrid que en una zona rural.

En este sentido, ha llamado a poner "coto" al avance de la enseñanza concertada e incluso reduciendo conciertos donde los centros públicos sean suficientes. Así, ha denunciado que hay comunidades autónomas que conciertan por encima de sus posibilidades y ha puesto como ejemplo que en autonomías como Castilla-La Mancha hay un 20 por ciento de estos colegios, frente al 50 por ciento registrado en Madrid.

"En un pueblo no se va construir nunca un centro concertado porque no hay espacio, pero sí se hará uno público", ha señalado Gutiérrez, para insistir en la necesidad de "equidad" para todos los alumnos del país y la garantía de que pueden acceder a la educación pública. "No es menosprecio hacia las demás", ha aclarado.

UNIVERSIDADES

CSIF también ha presentado otros puntos a mejorar en la próxima ley educativa y ha sugerido una normativa estatal que regule el ejercicio profesional de estas enseñanzas de Formación Profesional y establecer un nuevo Marco Nacional de Cualificaciones; imponer un nuevo modelo de becas integral, actualizando los umbrales de renta y favoreciendo la movilidad y aprendizaje de idiomas.

En materia de Universidad, Gutiérrez ha pedido fijar un marco de financiación Estable para asegurar un porcentaje mínimo del PIB que permita convocatorias regulares, un dotación de equipos e incorporar recursos humanos.