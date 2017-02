El CSN subraya en el Congreso que el regulador "no cierra ni abre centrales" y que es decisión del Gobierno

La vicepresidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Rosario Velasco, ha señalado que el organismo no entrará a debate sobre la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) porque su misión en este proceso es "técnica", mientras que la decisión final es política.

Así, ha defendido que ningún miembro del consejo "debe expresar su opinión", sino ser "neutral, transparente y eficiente", además de "estar preparado para arrojar informes técnicos que ayuden a quienes tiene que tomar decisiones".

"El CSN no abre ni cierra centrales", ha declarado Velasco ante los medios a su llegada a la ponencia encargada de las Relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear en el Congreso. Esta comparecencia, a petición de los partidos miembros de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, se produce un día antes de que, previsiblemente, se haga público el informe de este organismo sobre la reapertura de la central de Garoña.

La presencia de la vicepresidenta en la Cámara Baja ha sido el resultado de un pleno extraordinario del CSN, después de recibir la citación en el Congreso que, en primera instancia, requería al presidente del organismo, Fernando Martí.

Tanto PSOE, como Unidos Podemos y Ciudadanos han criticado esta ausencia cuando Martí está "obligado por ley" a comparecer "tantas veces como los diputados le requieran" para informar sobre los temas que interesen. En este sentido, la portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, ha recordado que los informes de 2014 y 2015 se presentaron el año pasado tras las evasivas de Martí a asistir a dar cuenta a la Cámara Baja.

"NOS GUSTA VENIR A CONTAR LO QUE HACEMOS"

Sin embargo, Velasco ha defendido la decisión del CSN y ha indicado que es un "honor" que el pleno del consejo la haya elegido para informar a los diputados. "No hay cosa que más nos guste que venir a contar el trabajo que hacemos y cómo lo hacemos para ganar la confianza de sus señorías y de la ciudadanía en nuestra actividad regulatoria", ha declarado.

Para Ciudadanos la actitud que están teniendo los representantes del consejo no hacen más que "incrementar la sensación de desconfianza" hacia el organismo. "Rechazamos que no haya venido el presidente y ponemos en tela de juicio el informe de mañana alargando la vida de una central que apagó voluntariamente y que supone una parte pequeña del mix energético, de hecho no ha habido ningún problema con el apagón de esa central", ha declarado la portavoz de Energía de la formación naranja, Melisa Rodríguez.

Para la diputada, el debate sobre Garoña no es tanto su reapertura, como que el Gobierno utilice este caso como precedente para un futuro alargamiento de otras centrales españolas y que la central se vaya a poner en marcha "sin las inversiones que el CSN le dijo en 2015 que eran imprescindibles para funcionar".

UNA LEY PARA CERRAR GAROÑA

Sobre la falta de inversión en la central también ha hablado el portavoz de Equo en esta comisión, Juantxo López de Uralde, quien ha explicado que la empresa que gestiona Garoña, Nuclenor, no ha cumplido algunas de las condiciones que se le habían impuesto para la reapertura. En este sentido, López de Uralde ha hecho un llamamiento a los partidos para unirse y redactar una ley de cierre de la central.

Por su parte, el portavoz del PP en esta materia, Guillermo Mariscal ha acusado a la oposición de estar "presionando a un organismo regulador" y ha recordado a los diputados que su misión es "legislar y controlar al Gobierno" y no para interceder en los informes del CSN. En este sentido, ha indicado que el Gobierno actual es "respetuoso" con estos organismos y que los 'populares' creen el trabajo realizado por los técnicos sobre este caso.