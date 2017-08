La CUP estará "al lado de la gente" en la manifestación de condena de los atentados de Barcelona y Cambrils

La diputada de la CUP en el Parlament, Mireia Boya, ha anunciado que su formación estará en la manifestación del sábado "al lado de la gente", aunque no ha aclarado de qué manera lo hará. La CUP insiste en ver al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a al rey Felipe VI como "indirectamente responsables" de los atentados.

Mireia Boya ha asegurado que no compartirán cabecera con el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , que ve como "indirectamente responsables" de los atentados por las relaciones que mantienen con los estados que, según ella, financian Estado Islámico.

Ha calificado de cínico que el Rey y Rajoy acudan a la manifestación y ha afirmado que espera que no acudan y que no se repita la misma imagen del viernes: "No queremos repetir el besamanos que se produjo en el minuto de silencio".