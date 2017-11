Cámara de Comercio de EEUU dice que la "deriva" independentista ha puesto en peligro el ciclo alcista de la economía

El presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España, Jaime Malet, ha advertido este miércoles de que la "deriva muy grave" que se ha vivido en los últimos tiempos, en alusión al desafío secesionista en Cataluña, ha puesto en peligro el ciclo alcista de la economía española.

Ante 200 invitados presididos por el Rey Felipe VI en la cena de gala por el centenario de la Cámara, Malet ha defendido que, aunque las asociaciones empresariales no deben hacer política y la Cámara es apolítica, "cuando los políticos, los gobernantes, llevan a cabo procesos que pueden poner en peligro puestos de trabajo, inversiones y el bienestar de las familias" las asociaciones deben "estar ahí".

"No para crear puentes. No para crear soluciones paralelas. No para contemporizar, hacer seguidismo o ponerse de perfil. Sino para analizar las situaciones en profundidad y advertir de los riesgos a nuestros socios y a la sociedad, claramente, sin dobles lenguajes ni equilibrios semánticos", ha remarcado.