Caminar mirando el móvil... puede jugarte una mala pasada

Cada vez es más común ver a gente paseando por la calle y, a la vez, utilizando el móvil. El problema es que, como no tengas un poco de cuidado, o tú o tu móvil podéis terminar en mal lugar como le ha pasado a una joven de Viveiro, en Lugo. Iba tan pendiente de su teléfono que no se dio cuenta de que iba a precipitarse por una ría. Al no tener unos escalones cerca los viandantes que pasaban por allí la acercaron una cuerda para que pudiera salir del agua. Y es que esto es algo que cada vez es más habitual. Dos de cada diez peatones utiliza su móvil mientras camina y, sobre todo, son los jóvenes entre 25 y 35 años los que tienen más accidentes de este tipo.