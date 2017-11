Candidato al CSN: "Me preocupa que la seguridad nuclear se relaje ante intereses económicos"

El catedrático Jorge Fabra Utray, propuesto para formar parte del Consejo se Seguridad Nuclear (CSN), ha manifestado este miércoles 29 de noviembre en el Congreso su preocupación por la posibilidad de que la seguridad nuclear en España se relaje ante intereses económicos y, en este sentido, ha precisado que estos intereses pueden ir tanto a favor como en contra del cierre de las centrales nucleares.

Aún así, ha reconocido que "el parque nuclear español está envejecido" y que cualquier dictamen técnico del CSN sobre esta materia debe centrarse en la seguridad y no en "consideraciones económicas o políticas" ya que, como además ha recordado, las decisiones finales son competencia del Parlamento o del Gobierno. "No puede haber otro criterio que no sea la propia seguridad", ha indicado, para señalar que si esto no fuera así se estaría "desvirtuando la posición del CSN" como protector de la sociedad.