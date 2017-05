Cañizares presenta la primera revista en España sobre el Papa Francisco para conocerlo "sin mistificaciones"

El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha presentado este lunes la primera revista en España sobre el Papa Francisco, 'Il Mio Papa', para conocerlo de verdad y "sin mistificaciones". La publicación, que ya existe en Italia, Portugal y parte de América Latina, tendrá su versión española a petición del Arzobispo de Valencia a través de la editorial Romana.

"NO SE PUEDE QUERER LO QUE NO SE CONOCE"

Según Cañizares, se encontraba en Roma cuando vio la revista en un quiosco y la compró de manera regular, lo que le llevó a contactar con Magallón para editarla también en España. Para el Cardenal, "los medios no ofrecen una imagen real del Papa", y la publicación servirá para "conocerlo, quererlo y seguirlo" porque "no se puede querer lo que no se conoce", ha añadido.