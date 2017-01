El cardenal Cañizares asegura que "amar a los refugiados no es simplemente mirarles, sino identificarse con ellos"

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha señalado que "amar a los inmigrantes y refugiados no es simplemente mirarles, sino identificarse con ellos". Asimismo, ha afirmado que "es necesario hacer una nueva sociedad donde no quepa lo que está sucediendo ahora mismo, el tener que dejar los propios países buscando una situación de justicia", según ha informado el Arzobispado en un comunicado.

"Siempre hubo migraciones, pero lo que en estos momentos está sucediendo es enteramente nuevo y apela a nuestra conciencia para que nos convirtamos en ayuda para los pobres, para los refugiados, para los más necesitados, porque son hermanos nuestros y Dios no hace distinción entre pueblos sino que se entrega a todos", ha resaltado.

El cardenal ha afirmado que "es necesario hacer una nueva sociedad donde no quepa lo que está sucediendo ahora mismo, el tener que dejar los propios países buscando una situación de justicia", y ha destacado que "el mundo necesita cambiar, y no lo cambian las ideologías ni los sistemas políticos, sino el amor de misericordia, que no es simplemente mirar a los inmigrantes y refugiados, sino identificarse con ellos".

El cardenal Cañizares ha llamado a "no colaborar con la injusticia y la exclusión, sino a construir una humanidad nueva con hombres y mujeres nuevos capaces de amar con el amor de Jesucristo, que se muestra con especial ternura con los últimos y los más pequeños".

El Arzobispo ha asegurado que "la Diócesis está poniendo todo su empeño en acoger y atender a refugiados, actualmente en la diócesis son acogidos cerca de 50 refugiados, aunque esperamos que también el Centro Ciudad de la Esperanza pueda albergar a nuevos refugiados o familias". "Mientras queremos poner los estos medios a disposición, ante la ola de frío", ha resaltado.

La Ciudad de la Esperanza (CIDES) en Aldaia (Valencia) ofrece 54 plazas para resguardarse de la ola de frío prevista para los próximos días. Actualmente, el centro que dirige el Padre Vicente Aparicio, acoge a 126 personas por lo que quedan 54 plazas disponibles. Se les proporcionará alojamiento, comida y la posibilidad de participar en los programas formativos que desarrollan.