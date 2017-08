Cardiólogos demuestran que la oxigenoterapia no mejora la supervivencia en pacientes con síntomas de ataque cardiaco

Un estudio presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés) ha demostrado que la terapia de oxígeno no mejora la supervivencia en pacientes con síntomas de ataque cardiaco, tanto que incluso en pacientes de alto riesgo, como los fumadores, los resultados fueron similares en cuanto a mortalidad en un año.

"La investigación, publicada en la revista 'The New England Journal of Medicine' (NEJM), cuestiona la práctica actual de la oxigenoterapia de rutina para todos los pacientes con sospecha de infarto de miocardio, y no apoya su uso rutinario", ha explicado el primer autor y cardiólogo del Instituto Karolinska de Södersjukhuset (Suecia), Robin Hofmann.