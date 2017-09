El vicario de la parroquia San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada (Madrid) parte como misionero a Etiopía

El padre Paul Schneider pasó el verano de 2016 en el país del Cuerno de África

Asimismo, el sacerdote colaborará con el 'Proyecto Tamara', donde la hermana Joachim --misionera de la Caridad-- enseña costura a mujeres rescatadas de prostíbulos con el fin de que puedan ganarse un sueldo y no volver a caer en la prostitución. Además, el padre Paul visitará a los enfermos y los llevará al hospital, transportará los bidones de agua potable --inexistente en la zona-- pues la gente no dispone de vehículos propios y se encargará de arreglos menores de las casas al servicio de esta comunidad.

"Por un lado, estoy muy ilusionado pero por otro me da vértigo el desafío, que me supera. Me siento afortunado y al mismo tiempo indigno de llevar el amor de Cristo a personas de otra cultura, muchas de las cuales tienen que luchar cada día entre la vida y la muerte", ha destacado el sacerdote.