El teólogo Carlos María Galli recuerda el mensaje de "acogida" del Papa a los migrantes, ante el veto de Trump

El sacerdote argentino Carlos María Galli, miembro de la Comisión Teológica Internacional y cercano al Papa Francisco, ha recordado el mensaje de "acogida" y de "construir puentes y no muros" del Pontífice que ya había transmitido el Pontífice antes de que el presidente de EE.UU, Donald Trump, hiciera efectivas sus decisiones de construir un muro en la frontera con México o vetar la entrada al país de extranjeros de seis países árabes.

Galli, que se encuentra en Madrid para reflexionar sobre la reforma misionera de Francisco, considera que el Papa ya ha dicho todo lo que tenía que decir sobre el pensamiento de Trump en este aspecto, en primer lugar, cuando dijo que no es de cristianos construir muros y, más recientemente, al instar en su discurso al cuerpo diplomático a tener una actitud de acogida.

En cualquier caso, no cree que sea un asunto exclusivamente del Papa. "¿Cómo seguirá la relación con Trump? Yo creo que no es un tema del Papa, es un tema de los obispos de EE.UU, ellos tienen que estar junto a su pueblo; también del episcopado mexicano, de todos los cristianos y también en el orden internacional, de toda la Iglesia y del Papa Francisco", ha subrayado Galli este miércoles 1 de febrero durante una rueda de prensa en la sede de la Universidad Pontificia de Comillas.

Asimismo, el teólogo ha advertido de que algunos tratan de "secularizar" los mensajes del Pontífice, también los que lanza sobre la integración y acogida a migrantes y refugiados que, según ha recordado, no solo es un mensaje con una dimensión social sino también una "raíz evangélica".

"Algunos ponen palos en la rueda o buscan desanimar o parcializar su mensaje. Por ejemplo, si el Papa habla permanentemente de inmigrantes y refugiados, dicen 'un Papa que solo tiene un mensaje social hacia los que parten'. ¿Usted sabe que María y José tuvieron que emigrar y pedir asilo? Eso tiene una dimensión social pero en primer lugar tiene una raíz evangélica. Gran paradoja: sectores conservadores secularizan el mensaje del Papa para juzgarlo solo en base a parámetros políticos", ha señalado.

EL CLERICALISMO, OBSTÁCULO PARA LA REFORMA

Sobre la reforma misionera del Papa, el teólogo ha explicado que con ella, Francisco quiere completar las reformas pendientes del Concilio Vaticano II y ha precisado que se trata de una reforma para ser una Iglesia "más fraterna" y no piramidal, "más pobre", en las periferias, y "más inculturada". Si bien, ha indicado que el principal obstáculo es "el clericalismo".

"El clericalismo es el principal problema para la reforma de la Iglesia, no es solo una cuestión de derechas, también puede ser de izquierdas. Uno ve obispos y curas, laicos con una visión meramente clerical de la Iglesia. El clericalismo para mí es una ideología fundada en un afecto desordenado al poder de decisión", ha indicado, en referencia a quienes piensan que la Iglesia son solo los cardenales y obispos.

También ha reconocido que no todos los miembros de la Iglesia comulgan con la reforma de Francisco e identifica --"con humor"-- tres grupos: franciscanos (los que le acompañan contentos), antifranciscanos (los que preferirían no tener este Papa) y los que "franciscanean" (que toman una posición cauta). En cualquier caso, ha recordado cómo en una ocasión hablando con Bergoglio, le dijo que a él quienes le importan son los millones de católicos del mundo y no tanto unas pocas voces contrarias.

Para Galli, entender a Francisco pasa por comprender su figura como argentino y jesuita así como la idiosincrasia de la Iglesia en América Latina y, en concreto, la V Conferencia General del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe (CELAM), celebrado en Aparecida (Brasil), en la que Bergoglio ya habló sobre los "descartados" y de las "periferias existenciales".

CONFERENCIAS EN MADRID

Desde este miércoles 1 de febero hasta el próximo viernes 3 de febrero, Galli impartirá charlas en tres centros universitarios de Teología: la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas; el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca y la Universidad Eclesiástica de San Dámaso. También participará en el foro de debate abierto al público de EntreParéntesis.

Carlos María Galli ha publicado junto al jesuita Antonio Spadaro y bajo el sello Sal Terrae un compendio de las aportaciones de 30 estudiosos --eclesiólogos, historiadores, ecumenistas, canonistas y expertos en teología pastoral y espiritual-- de 13 países distintos, un documento coral titulado 'La reforma y las reformas en la Iglesia' sobre la opción misionera de la Iglesia.