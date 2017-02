Los permisos para explorar hidrocarburos en Castilla y León, País Vasco, Navarra y Cantabria se extinguen sin prórroga

Los permisos para explorar hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking) se extinguen mañana sin prórroga, al denegar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la solicitud de suspender los permisos 'Angosto-1', 'Enara', 'Usoa', 'Mirua' y 'Usapal'.

Así consta en una orden ministerial del 15 de febrero que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), respecto a los permisos de investigación otorgados el 24 de noviembre de 2006, a 'Enara' y el 18 de enero de 2008 al resto.

El Gobierno había ido concediendo extensiones de vigencia a estos permisos para explorar hidrocarburos, hasta 2013, luego hasta 2014 y finalmente, hasta el 19 de junio de 2016 para Angosto 1 y hasta el 18 de febrero de 2017 para Enara, Usoa, Mirua y Usapal.

El operador solicitó el 24 de diciembre de 2015 que se interrumpiese el cómputo del plazo de vigencia de los permisos de investigación de hidrocarburos a consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 6/2015 de medidas adicionales de protección medioambiental para extraer hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o fracking dictada por la comunidad autónoma del País Vasco.

Por ello, la Secretaría de Estado de Energía, concluye que el análisis del programa de trabajos e inversiones del conjunto de permisos de investigación "no permite deducir" que concurran las circunstancias para permitir tal suspensión de plazos, a pesar de que no niega que la aprobación de la normativa autonómica vasca suponía una carga adicional en la tramitación de los sondeos de investigación. Si bien, no aprecia que esto constituya un obstáculo impeditivo para seguir con los trámites.