Catalá dice que la opinión del Comité de Bioética en gestación subrogada es "bienvenida" porque "no hay posición fijada"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este martes que las opiniones que pueda expresar esta semana de forma unilateral el Comité de Bioética sobre la gestación subrogada "serán bienvenidas" ya que en el Gobierno no hay "una posición fijada" y aún toca reflexionar porque se trata de "un asunto tremendamente complejo" en el que tampoco está claro "dónde está la sociedad española".

"En aspectos relevantes que no son menores sino sustantivos y afectan a la esfera de los derechos de la persona es muy necesaria la reflexión, es necesario compartir opinión, compartir el análisis y oír a los expertos como el Comité de Bioética, que sus conclusiones serán bienvenidas. Nosotros estamos ahí, no tenemos una posición fijada porque hemos dicho que vamos a trabajar sobre esta cuestión", ha señalado.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid, Catalá ha incidido en que "conviene ser prudente y tener muy claro donde está la sociedad española". "No sé si alguien hoy es capaz de definir eso (*) No me parece que la sociedad tenga una posición tomada sobre esta materia", ha apuntado.

El ministro considera que se trata de un hecho "paradójico" porque "pareciera que en estas cuestiones como el matrimonio homosexual o el aborto hay una posición conservadora y otra progresista, pero aquí no". "Aquí hay muchos posicionamientos en entornos progresistas en contra, hay elementos sobre el mercantilismo de esta circunstancia que parece que todos rechazamos y un sentimiento de cercanía y entendimiento a quien no puede gestar un hijo propio y quiere ser madre o padre", plantea.

En su opinión, "es un equilibro de circunstancias tan singulares que lo que merece para una respuesta profunda y de fondo es reflexión, análisis escucha y tiempo suficiente", eso sí, "mientras tanto, seguridad jurídica absoluta". "En España se registran y se otorga filiación a los hijos gestados por estos procedimientos allí donde es legal y por tanto, no hay vacíos, no hay niños en el limbo jurídico de su reconocimiento", ha asegurado.