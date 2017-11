Catalá defiende el "absoluto respeto a la Ley" en el traslado de los inmigrantes al CIE provisional de Archidona

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este lunes que, en relación al traslado de los 507 argelinos rescatados a principio del mes de noviembre en aguas de Murcia al centro penitenciario de Archidona (Málaga) habilitado de manera provisional como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), el Gobierno ha actuado "con absoluto respeto a la Ley y a los derechos de estas personas".

De su lado, Rosa Aguilar ha señalado que desde la Junta no se ha cuestionado que el Gobierno central esté actuando en el marco de la legalidad en este asunto, pero "sí hemos dicho que nos identificamos plenamente con lo que estaban diciendo las ONG", y es que "no nos parecía una decisión acertada y por lo tanto hay que tomar otras decisiones y medidas que no vayan en esa dirección de recluir en una cárcel, aunque no esté abierta todavía como tal, a los inmigrantes".