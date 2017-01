Cataluña descarta sacrificar a los toros de la Illa dels bous en el Ebre

El delegado del Govern catalán en las Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha afirmado que por el momento no se actuará sobre los toros salvajes que viven en la Illa dels bous del río Ebre y ha descartado sacrificar ejemplares, a la espera de nuevos informes que aporten "soluciones menos traumáticas", ha explicado en un comunicado la Delegación este martes.

Las primeras conclusiones de los trabajos técnicos de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad y de la de Agricultura, Ganadería y Pesca recomendaron el sacrificio de aproximadamente la mitad de los ejemplares en peor estado de salud.

"Tenemos margen para poder plantearnos la mejor solución, porque las lluvias han permitido regenerar la vegetación y de momento los animales pueden sobrevivir", ha dicho Pallarès durante su presidencia este martes del primer Consejo de dirección de 2017, ha explicado la Delegación territorial del Govern en un comunicado.

La ley especifica que los animales salvajes no pueden ser trasladados de su hábitat natural porque no se puede garantizar su trazabilidad, y el Govern estudiará todas las posibilidades para conseguir mantener la estabilidad medioambiental y animal en este espacio natural, que no se encuentra superpoblado.

En la reunión, Pallarès ha confiado que, tras los acuerdos entre Generalitat y Renfe, y "una vez solucionados por Adif los temas técnicos para la venta de billetes", sea una realidad disponer el Euromed Aldea-Tarragona.