Revolución en Instagram: 'Quema' sus pechos contra la prohibición de los desnudos

Desde posar desnuda, con simples pétalos cubriendo sus partes íntimas, hasta quemarse los pechos. Anthony quiere acabar con la censura demostrando la delgada línea que separa una foto aprobada por la red, a una censurada automáticamente.

"Nunca subestime el poder de una mujer", dice la modelo mientras quema su pecho con un mechero. Y es éste, el mechero, lo único que tapa el desnudo de la joven, demostrando que una simple llama es necesaria para que la censura no se haga real. Según afirma Mirror, la modelo es portavoz de 'Free the nipple', donde lucha por acabar con la desigualdad entre censuras de hombres y mujeres, porque "Instagram censura los pezones de las mujeres, pero no los de los hombres".

El año pasado compartió un selfi desnuda y escribió: "Esperemos que en un futuro próximo, algo tan simple y crudo como el pecho de la mujer o la capacidad de expresar su sensualidad, sexualidad y belleza corporal, sean aceptados".