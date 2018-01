Best and Fast Change y Fundación Cadete se unen para que el programa 'Señores Sonrisa' siga creciendo

Best and Fast Change y Fundación Cadete se han unido para que el programa 'Señores Sonrisa', llevado a cabo por los Doctores Sonrisa y promovido por la Fundación Theodora, llegue a los niños del 'Centro Conmigo'.

Así, los niños del centro no solo estarán acompañados por personal médico, sino también por los Señores Sonrisa, según ha explicado el administrador único de Best and Fast Change, Fabrizio Signorelli, quien ha resaltado que "tener una actitud positiva es extremadamente importante para ayudar a vencer el miedo y mirar hacia el futuro con optimismo".