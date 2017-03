Hazte Oír desoye a Chelsea Clinton y viaja a Estados Unidos para presentar #ElBusDeLaLibertad mañana en Nueva York

La plataforma Hazte Oír viajará a Estados Unidos para presentar #ElBusDeLaLibertad (#FreeSpeechBus, en inglés) este jueves 23 de marzo en Nueva York, coincidiendo con la 61ª sesión sobre 'La situación jurídica y social de la mujer' convocada por Naciones Unidas, y después de que Chelsea Clinton, hija de Bill y Hillary Clinton, mostrara su rechazo al autobús.

Así lo ha dado a conocer este miércoles 22 de marzo en un comunicado la organización, que ha detallado que la presentación tendrá lugar en Dag Hammarskjold Plaza, a las 11.30 (hora local). Hazte Oír ha recordado que un vehículo similar al que se presentará este jueves en Nueva York está recorriendo varias ciudades españolas desde los primeros días del mes de marzo.

"Sus mensajes han provocado una enorme polémica en España. Así, el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de Cataluña han censurado e inmovilizado el autobús, mientras grupos de violentos han atacado el autobús en Barcelona y Pamplona. Por su parte, el colectivo de 'hackers' Anonymous reaccionó lanzando un ataque informático contra la web de CitizenGO. Además, en un mensaje de Twitter, Chelsea Clinton criticó los mensajes de #ElBusDeLaLibertad rechazando la posibilidad de que el vehículo fuera a Estados Unidos", ha apuntado Hazte Oír.

"Please don't bring these buses to the U.S. (or anywhere) --Por favor, no traigáis estos autobuses a Estados Unidos (o a ningún otro lugar)--", solicitaba la hija del expresidente de Estados Unidos en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.

En relación con #ElBusDeLaLibertad, Hazte Oír ha adelantado que incluye un texto en inglés que asegura: "Es biología. Los niños son niños... Y siempre lo serán. Las niñas son niñas... Y siempre lo serán. No puedes cambiar de sexo. Respeto para todos".

#FreeSpeechBus es una iniciativa del Grupo CitizenGO al que pertenece HazteOir.org que, en Estados Unidos, cuenta con el apoyo de la Organización Internacional para la Familia que preside Brian Brown. "El autobús tiene como objetivo informar sobre el adoctrinamiento ideológico de género en las aulas", ha asegurado la plataforma, al tiempo que ha avanzado que el vehículo recorrerá Nueva York, New Haven, Boston, Filadelfia y Washington D.C. en las próximas dos semanas.

"#ElBusDeLaLibertad ha llegado a ser un fenómeno internacional porque los promotores de la ideología de género no permiten que se escuchen opiniones diferentes a las suyas. Vamos a difundir este mensaje en Estados Unidos defendiendo con firmeza nuestras ideas y respetando a la vez la dignidad de todas las personas", ha asegurado el presidente de CitizenGO-HazteOir.org, Ignacio Arsuaga.