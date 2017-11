Chiesi España y la Fundación Lovexair organizan en farmacias actividades formativas sobre la EPOC

En cada una de las farmacias que participan en la iniciativa, un profesional de enfermería ofrecerá información y resolverá las dudas de los pacientes con patología respiratoria y sus familiares y/o cuidadores en relación a la EPOC y al correcto uso de los dispositivos de inhalación, además de entregar una serie de materiales formativos para ayudarles en el cuidado de la enfermedad.

No vaciar bien los pulmones antes de la inhalación, no coordinar bien la respiración con la pulsación del inhalador o no aguantar suficientemente la apnea respiratoria son algunos de los errores comunes que cometen los pacientes con EPOC.