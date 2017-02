Ciudadanos pide al Gobierno una unidad de vialidad invernal que coordine desde la DGT los protocolos ante temporales

Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que pide al Gobierno crear una unidad específica de vialidad invernal, dependiente de la DGT, que gestione todos los recursos disponibles en caso de activación del protocolo de emergencia y con capacidad para desplazar recursos independientemente de la titularidad de la vía allí donde sean necesarios.

Con esta iniciativa, la formación naranja busca una unidad específica "con capacidad para tomar decisiones estratégicas e informar a los usuarios de la situación de la vía en tiempo real". Además, permitiría "realizar simulaciones periódicas desde esta unidad específica para entrenar la efectividad de los protocolos utilizados y el uso de medios materiales y humanos", precisa el partido en el texto, al que ha tenido acceso Europa Press.

Del mismo modo, sugieren la creación de convenios de colaboración necesarios entre esta unidad específica, el Estado, las comunidades autónomas y las 38 diputaciones provinciales que cuentan con sus propios servicios y medios materiales de vialidad invernal.

La propuesta de Ciudadanos llega tras las críticas a la actuación del Ministerio de Fomento e Interior durante el temporal que asoló la zona sureste de España en el mes de enero. A pesar de que el Ejecutivo achacó los incidentes durante esas jornadas a la "excepcionalidad" de las nevadas, para la formación naranja el problema estuvo en la "planificación".

COORDINADO POR UN SISTEMA INFORMÁTICO

A su juicio, tener unos protocolos no sirve de nada si están "para cubrir expediente" y si la planificación "no se engrasa vía simulaciones, si los planes no se ponen en marcha por no cortar o restringir la circulación de determinados vehículos". "Pero sobre todo, de nada sirve si el Estado, las comunidades autónomas y las diputaciones provinciales tienen sus propios servicios de vialidad invernal pero no los comparten", denuncian.

Por ello, Ciudadanos también aboga en su propuesta por desarrollar un sistema informático basado en inteligencia artificial que gestione las reglas acordadas en los convenios de colaboración anteriormente citados y que asigne los recursos de vialidad invernal de manera solidaria allí donde surja la emergencia.