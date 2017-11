La portavoz de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, recibe este martes el Premio Gredos en Ávila

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, recibe este martes en Guisando (Ávila) el Premio Gredos 2017 por su defensa y contribución a la política local española.

Los ex presidentes socialistas del Gobierno de España, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera; el ex presidente de la Junta de Extremadura José Antonio Monago; el ex ministro José Bono, los periodistas Pedro Piqueras y Matías Prats, los deportistas Iker Casillas, Emilio Butragueño o Marco Asensio, han recibido también esta distinción.