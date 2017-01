Ciudadanos advierte al Gobierno de que no apoyará una subida del copago farmacéutico a los pensionistas

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido al Gobierno de que no apoyará una subida del copago farmacéutico a los pensionistas, ya que considera que la propuesta planteada este lunes la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, es "injusta".

Según ha explicado en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Madrid junto a la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, no comparte el criterio de la ministra a la hora de definir las pensiones más altas.

"El criterio de pensiones altas de la señora Montserrat y el mío son distintos. Hablaba de que quien cobre mil euros al mes tendrá que pagar los fármacos siendo pensionista. A mí no me parece que un pensionista, que por cierto, es un derecho adquiridos de su trabajo y sus cotizaciones, ahora resulte que porque ha cotizado muchos años o ha trabajado intensamente, tenga que pagar los fármacos", ha argumentado.

Asimismo, ha recordado que en España ya existe un acuerdo por el que los pensionistas pagan una parte de los fármacos. Por lo tanto, "no estoy de acuerdo con ese copago y creo que el gobierno no lo va a poder sacar adelante porque Ciudadanos no lo va a apoyar y creo que PSOE tampoco".

En su opinión, se trata "más un debate de tertulia radiofónica, impropio de un Ministerio". "Creo que los ministros no están para hacer reflexiones sin nada detrás, sino para, en todo caso, buscar acuerdos. Si la ministra quiere modificar algo, supongo que tendrá que buscar acuerdos parlamentarios. Y Cs no va a apoyar esa subida del copago para los pensionistas", ha concluido.