Cofares apuesta por lo digital para ganar en competitividad, diferenciar productos e incrementar las ventas

El gerente de Cofares Online, Tomás Mateos, ha destacado, durante el encuentro 'Cofares Digital Day', organizado en Barcelona, la importancia que para la organización tiene el mundo digital porque permite ganar en competitividad', diferenciar los productos e incrementar las ventas.

"El mundo digital tiene a su favor que permite personalizar los impactos que llegan a cada farmacia. Cofares Online es una plataforma de experiencia digital que permite generar negocio y obtener información estratégica", ha señalado.

Asimismo, durante el encuentro, el director de Relaciones con la Industria del Grupo Cofares, Ignacio Sánchez Caballero, ha subrayado la importancia que tiene para el sector de la farmacia comunitaria la creación de un área como Cofares Digital.

A continuación, el director de Programas de Dirección Estratégica de Proyectos de IE Business School, José Luis Portela, ha recordado que el mundo de la empresa ha pasado de "modelos de 20 años a modelos de 20 meses" y ha definido los beneficios de introducir cambios, en lugar de simples mejoras, en las empresas.

"Ya no es el momento de teorías, Cofares Digital tiene como objetivo enseñar las herramientas que están destinadas a aumentar la rentabilidad de farmacias y laboratorios", ha enfatizado la directora general de Cofares Digital, Sofía Azcona.

Por su parte, el gerente de Globalpharma, Alberto Pérez, ha informado de que el 'marketplace' de la cooperativa permite a las farmacias alcanzar al cliente final a través de internet. Acto seguido, el category manager y KAM de Nestlé, José Luis Belvis, y la digital manager de dicha compañía, Verónica Díez, han compartido su experiencia en la integración de sus estrategias de negocio en el mundo digital y en 'e-commerce' con el propio Globalpharma.

Del mismo modo, la directora de Planificación Estratégica del Grupo Cofares, Belén Menéndez, ha realizado una demostración a los asistentes del funcionamiento de la plataforma 'Destino Salud', a la que ha definido como "la clave profesional" para llegar al paciente final a través de la farmacia, puesto que, tal y como ha asegurado, aumenta la comunicación farmacia-paciente, potencia la colaboración con agentes sanitarios e incrementa el registro y la trazabilidad de los 'Big Data'.

"El mundo no va a cambiar, ya ha cambiado. Aunque Internet puede parecer la mejor máquina para no intervenir, las oportunidades que van a surgir en el sector sanitario son tan grandes que es realmente una alegría el haber nacido ahora, nuestra generación tiene el placer de poder verlo", ha zanjado el presidente del capítulo español de la Internet Society y Digital Champion for Spain, Andreu Veà.