Cofares tuvo una cifra de negocio el 2016 de 2.946 millones de euros y una cuota de mercado del 26,28%

El Grupo Cofares ha alcanzado una cifra de negocio en el año 2016 de 2.946 millones de euros, y una cuota de mercado nacional del 26,28 por ciento, con un aumento de 0,45 puntos porcentuales respecto a 2015, según han informado este miércoles el presidente de la organización, Carlos González Bosch, y el director general de la misma, Martín Pérez Segado.

"Estamos muy satisfechos con la cuenta de resultados. Esto ha sido gracias a la inversión en tecnología, equipamiento, conocimiento y al apoyo decidido a las oficinas de farmacia que hemos realizado", ha argumentado González Bosch.

En concreto, según los resultados presentados, el Ebitda generado alcanzó en 2016 la cifra de 45,1 millones de euros, un 10 por ciento más que el año anterior, y los recursos generados fueron de 52,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 4 por ciento respecto a 2015.

Asimismo, desde el punto de vista consolidado, las sociedades del Grupo Cofares, que no tienen una implicación "tan directa" en las ventas a las oficinas de farmacia, han contribuido al desarrollo del plan estratégico, ampliando el valor añadido para los socios cooperativistas, que perciben a la organización como "proveedor integral" de la distribución farmacéutica.

En este sentido, el grupo ha informado de que el beneficio consolidado antes de impuestos ha ascendido a 14,3 millones de euros, después de dotar 7,4 millones de euros de provisión y aplicando una política "prudente", la cual contempla una posible continuidad de la "incertidumbre" del sector.

Los logros alcanzados han sido posibles gracias a los dos "principales activos" del grupo, los 10.244 socios y los 2.482 empleados que han demostrado su "responsabilidad y compromiso" con la organización. Además, el aumento de las ventas, "superior" al del crecimiento del mercado, se debe a la estrategia comercial del grupo, basada en la oferta de productos y servicios que permiten "optimizar" las compras y la rentabilidad de las oficinas de farmacia y "fortalecer" financieramente a la compañía.

De hecho, en 2016, Cofares ha continuado con el plan de inversiones en activos fijos, proyectos centrados principalmente en la robotización y modernización de las plataformas logísticas de los diferentes almacenes del grupo, así como en el desarrollo del 'software' que soporta la actividad.

Asimismo, Pérez Segado ha señalado que el patrimonio neto en 2016 fue de 227 millones de euros, un 29 por ciento más que en 2012 (176 millones), debido al "incremento" de las reservas, es decir, de los resultados generados por la compañía y que quedan dentro de la misma.

Del mismo modo, el grupo ha señalado que las actividades complementarias al área de Distribución han llevado a obtener unos resultados "significativamente positivos", y que la plataforma logística de Guadalajara, que se ha llevado a cabo a lo largo del ejercicio, supone un salto "cualitativo" para la generación de recursos del grupo en el futuro.

"En definitiva, los resultados del grupo en el ejercicio 2016 y su solidez financiera, siguen indicando que la trayectoria de la cooperativa supone un gran proyecto empresarial, que está dotando de viabilidad económica al proyecto profesional de sus socios y, también, al crecimiento continuado, sólido y solvente del 'holding' empresarial que conforma el grupo", han recalcado desde Cofares.

PREOCUPACIÓN POR EL RETRASO EN LOS NOMBRAMIENTOS DE CARGOS DE SANIDAD

Por otra parte, el presidente del Grupo Cofares ha reconocido estar "preocupado" por el retraso que se está produciendo en el nombramiento de los altos cargos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como, por ejemplo, el del director general de farmacia.

"Me preocupa mucho porque no sabemos a qué se debe. Se está cometiendo un cierto error en no tratar este tema con prontitud porque sanidad es tan importante como los servicios sociales ya que tenemos problemas graves que hay que solucionar", ha argumentado González Bosch.

Del mismo modo, ha recordado que la organización está esperando como "agua de mayo" la nueva ley de precios de los medicamentos, porque la situación en España es "dramática" al no vislumbrar el camino hacia donde se dirige el mercado del medicamento.

"Estoy esperanzado en esta legislatura porque veo un afán por empezar a hablar del pacto de la sanidad y por ir racionalizando el mercado del medicamento", ha zanjado el presidente del Grupo Cofares.