Colau defiende que la revolución democrática del XXI será feminista y Carmena llama a "acabar con el patriarcado"

EUROPA PRESS

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido que la revolución democrática del siglo XXI "será feminista o no será, será de abajo a arriba o no será, será de las ciudades o no será", mientras que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha llamado a seguir trabajando para "acabar con el patriarcado" e instaurar una "cultura de las mujeres".

Ambas regidoras han compartido reflexiones este sábado en el Festival de Tecnologías de la Participación 'Ciudades Democráticas' contestando a los planteamientos presentados por el delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto.

"Voy a trabajar con fuerza, alegría e ilusión para hacer que el siglo XXI será el del punto de inflexión feminista, que sea el siglo de las mujeres, el de la participación con el empoderamiento de las mujeres. Lo deseo por todas y todos para tener ciudades más humanas", ha declarado Colau, después de confesar su "alegría" por ver ayer a una multitud de mujeres y hombres en las calles de Madrid y Barcelona manifestándose bajo el lema 'La Manada Somos Nosotras'.

"Ayer miles de mujeres y hombres dijeron que somos la manada y que ninguna mujer que sufre una agresión sexual está sola", ha subrayado la alcaldesa de Barcelona, que ha empezado recordando los logros de las sufragistas e hitos posteriores que han conseguido que las mujeres sean iguales ante la ley aunque aún "queda mucho por conquistar" porque la sociedad actual sigue siendo "machista y patriarcal".