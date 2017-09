Colectivos sociales se concentrarán hoy Barajas en apoyo a los solicitantes de asilo saharauis

Varios colectivos sociales han convocado una concentración este sábado que se celebrará a partir de las 12.30 horas en la terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde hace cuatro días decenas de saharauis que permanecen en la sala de inadmitidos se declararon en huelga de hambre para quejarse por las condiciones con las que estaban siendo tratados.

Los convocantes de la protesta son la Asociación Sin Papeles de Madrid, Comisión Legal Sol, CGT Confederal, Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, SOS Racismo Madrid, Ecologistas en Acción, Coordinadora Estatal De Asociaciones Solidarias Con El Sáhara (CEAS), Plataforma de Apoyo Político al Pueblo Saharaui, Sahara Thawra, No Somos Delito, CGT de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, Observatorio de DDHH Samba Martine, Red Ciudadana de Acogida de Personas Refugiadas de Leganés, Red Interlavapiés, Territorio Doméstico, Colectivo Agar, Asociación Integrando, Holes in the Borders, Senda de Cuidados, Plataforma por la Desobediencia Civil y la asociación de vecinos de Manoteras.