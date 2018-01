Colegios de Abogados apoyan que el Código Civil deje de considerar a los animales como cosas

Los Colegios de Abogados de Oviedo, Madrid, Álava, Vigo, Lanzarote, Reus, Córdoba y Talavera se han suscrito al manifiesto 'La superación del Estatuto Jurídico Civil del animal-cosa como forma de resolución de conflictos' en el que se exige la urgente actualización del Código Civil para que este texto deje de considerar como cosas a los animales.

El texto, promovido por el ICA Oviedo a través de su Comisión de Derecho Animal, hace alusión a la necesidad de actualizar la legislación civil pues, según han asegurado, la superación de este "anacrónico" estatuto jurídico del animal supondrá, "no sólo una adecuación al sentir social, ético y jurídico actual", sino también "una solución a los problemas jurídicos que surgen en la resolución de conflictos privados".

En esta línea, se recuerda que, debido a la época en la que fue redactado dicho precepto, "no es de extrañar" que el Código Civil disponga que, si los animales domésticos no tienen la costumbre de regresar, es decir, si no tienen dueño conocido, "puedan ser objeto de apropiación mediante la ocupación como forma de adquirir la propiedad". Según la institución, estos animales pueden ser, además, considerados "res nullius", o se les puede aplicar lo dispuesto en el artículo 615 del Código Civil para el hallazgo.