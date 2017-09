Comienzan los trabajos en los nichos de Paterna donde podrían estar dos alcaldes de Chiva fusilados en el franquismo

Expertos de PaleoLab esperan recuperar los cuerpos de Urbino Blay y Javier Morea y otras 40 víctimas fusiladas en el Paredón de Paterna

El alcalde de Chiva ha asegurado que "se trata de un acto de justicia, el que las familias no sólo puedan saber donde están su padre o su abuelo, sino que puedan enterrarlos en Chiva junto a sus seres queridos". Manu Clemente ha añadido que es "un día emocionante, es emotivo ver a las familias reunidas, y que hayamos podido contribuir a dignificar y reparar una afrenta histórica".

Junto a ellos, según el consistorio, también deben estar los restos de Pascasio Fluja, que no era natural de Chiva, pero vivía en el municipio en aquella época, y trabajaba o colaboraba como traductor de francés en el aeródromo republicano de La Señera, donde ahora están los campos de naranjos de la REVA en término de Chiva. Pascasio Fluja también fue represaliado y fusilado en la misma fecha. Sus restos no han sido reclamados por los familiares, ya que no se ha podido localizar.