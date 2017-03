La Comisión de Asuntos Exteriores urge al Gobierno a adoptar medidas para proteger del frío a los refugiados

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados ha aprobado, con la abstención de Unidos Podemos, una iniciativa para que España impulse de manera inmediata la adopción de medidas suplementarias urgentes que tengan por objeto proteger adecuadamente del frío a las personas refugiadas que se encuentran en Grecia. Así como la puesta en marcha de medidas de ayuda a terceros países para paliar los efectos de las bajas temperaturas.

Asimismo, el texto, aprobado con dos enmiendas de adición realizadas por Ciudadanos y el PDeCAT, solicita poner a disposición de ACNUR y a las ONG que están trabajando en los campos de refugiados situados en las zonas más afectadas por la ola de frío, el material y medios necesarios para reforzar la protección de las personas refugiadas que se encuentren en instalaciones poco adecuadas para hacer frente a las bajas temperaturas que se están viviendo.

Por otra parte, la proposición apunta la necesidad de establecer contacto con los gobiernos de los estados no miembros de la Unión Europea que tienen campos de refugiados en áreas afectadas por el frío al efecto de ofrecer la ayuda que estos puedan necesitar para proteger adecuadamente a las personas refugiadas del frío.

La formación defensora de esta proposición no de ley, ha explicado que desde el verano de 2015, Europa está haciendo frente, "con más pena que gloria" a la llamada crisis de los refugiados, y que "no es otra cosa que un movimiento migratorio de personas que huyen de la guerra, la barbarie y el terror que se ha instalado en zonas como Siria, Afganistán, Irak, Libia, etc., sin precedentes desde la II Guerra Mundial".

En este sentido, el diputado del Grupo Socialista Ignacio Sánchez Amor, ha criticado el "desmayo y abandono en el asunto de los refugiados, como si hubieran desaparecido de la agenda política española", al tiempo que ha exigido al Gobierno el cumplimiento de cuotas de asilo fijados por la UE. Así, ha añadido que "el Gobierno encuentra siempre alguna excusa para no cumplir sus compromisos".

A su vez, ha destacado que el texto presentado por el Grupo Socialista trata "la crisis dentro de la crisis" que hace referencia a "la ayuda de emergencia para pasar el invierno". "Exigimos rapidez en la entrega de los dos millones de euros que el Gobierno se comprometió", ha subrayado.

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez, ha destacado la enmienda sobre los derechos de la infancia presentada por su grupo y ha resaltado la situación a la que se enfrentan los niños no acompañados a los que "son casi imposible identificar su procedencia", así como aquellos sometidos al tráfico y abusos. "Hay que empezar a trabajar en el futuro de esos países, que son los niños", ha sentenciado.

Mientras, la diputada de Unidos Podemos Ángela Ballester, ha criticado al Gobierno por su "insensibilidad ante el drama de los refugiados" y ha destacado que "el problema no es el frío" y que "no es momento de poner parches, sino de exigir acelerar el traslado de 15.090 personas que tendrían que estar en España antes de septiembre de este año".

"No tiene mucho sentido pedir ayuda humanitaria para un tema concreto cuando el Gobierno recorta en ayuda humanitaria", ha destacado Ballester, al tiempo que ha reclamado la necesidad de "un compromiso con los derechos humanos".

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto, Carlos Salvador, ha destacado que no cree "en la hipersensibilidad de los grupos políticos cuando están en la oposición y en la indiferencia o apatía congénita de esos mismos grupos cuando gobiernan", así, ha solicitado "trabajar juntos, con realismo y con la empatía necesaria hacia estas personas".

'NO PLANTEA ABRIR FRONTERAS'

La diputada de ERC Ana María Surra, ha explicado que su formación apoya el texto presentado por los socialistas a pesar de que "no plantea romper con el acuerdo vergonzoso UE-Turquía, no plantea abrir fronteras y acoger refugiados, no plantea cumplir con las ínfimas cuotas acordadas, ni autorizar a ayuntamientos y comunidades autónomas para que puedan acoger".

Asimismo, la diputada del Partido Popular, Elena Bastidas, ha subrayado que el Gobierno ha sido "sensible solidario y responsable en la crisis de los refugiados" y en especial en tema tratado en esta PNL.

De esta forma, la dirigente del PP ha señalado que su partido ha votado a favor "porque recoge una constante de la posición del Gobierno de España". Así, ha aseverado que el Ejecutivo tiene la intención de acoger a 600 personas en las próximas semanas y que se han quintuplicando los recursos para abordar este problema.

Por último, varios diputados de la oposición han criticado durante sus intervenciones las declaraciones realizadas la semana pasada en materia de refugiados por parte del secretario de Estado de la UE, Jorge Toledo, mientras que la portavoz popular en la comisión ha puesto en relieve que ya "ha pedido excusas y le honra reconocer que fueron desafortunadas", al tiempo que ha recordado que Toledo también destacó que España ha acogido a mas de 1.140 refugiados.