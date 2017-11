Comparar precios y comprobar la política de devoluciones, consejos ante el Black Friday

Así, ha querido ofrecer una serie de consejos para sacar el máximo provecho de las anunciadas ofertas y ha señalado que "si las oportunidades únicas son insistentes, repetitivas, entonces no son únicas en la vida".

Las promociones pueden ser una buena oportunidad para adelantar compras ya programadas u obligadas, como las navideñas o cumpleaños . Consumo propone vigilar y comprobar los precios "de salida" de los productos. Según explica, hay establecimientos que inflan los precios con antelación y los deshinchan bajo apariencia de una promoción. Es conveniente asegurarse de que no es así.

Consumo también recomienda no adquirir salvo aquello que se necesita . "Hacerse con artículos no deseados únicamente por sus precios no es un chollo", expone.