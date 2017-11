Nunca una madre se alegró tanto de abrir el juguete de su hija antes de tiempo

Leanne Ange, una madre que pidió un juguete de navidad a través de eBay, no dio crédito cuando el pedido llegó y se encontró una horrible sorpresa dentro de la caja. En un lateral interior del paquete había pegadas unas hojas de afeitar y había dejado manchas de sangre en el cartón. El juguete era una marioneta de Fingerling para su hija Lila, de seis años, de un vendedor de Hong Kong. Llegó envuelto en un plástico de burbujas dentro de una bolsa. La caja en sí misma no había sido empaquetada correctamente y no contenía información sobre el uso seguro.