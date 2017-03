Compromís lamenta que el Gobierno no quiera "valencianizar" los cuarteles de la Guardia Civil con la Senyera

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha denunciado la "discriminación" del idioma y los símbolos autonómicos en los cuarteles de la Guardia Civil, que cree que el Gobierno central "no quiere valencianizar" al no incluir en ellos la Reial Senyera de la Comunitat Valenciana.

En un comunicado, Mulet ha informado que presentó esta situación "excluyente" en una serie de preguntas en la cámara alta dirigidas al Ejecutivo. Según él, "la respuesta del Gobierno evita de cualquier compromisos con la normalización: La Guardia Civil da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera española, así como el de otras banderas y enseñas".

La contestación también recogía que "es importante señalar que en el dominio de Internet www.guardiacivil.es es posible consultar en las distintas lenguas cooficiales (catalán, valenciano, gallego, euskera y aranés), y en inglés, alemán, francés, italiano y rumano, los distintos formularios para los diversos trámites que los ciudadanos deseen realizar".

Al respecto, Mulet ha denunciado que "muchas veces se han tenido que leer quejas de todo tipo por parte de ciudadanos a los cuales no se les ha respetado el uso de su lengua cuando han tenido que ser atendido por parte de cuerpos de seguridad del Estado".

"No se trata de una crítica a la labor de los profesionales, pues si hay una administración que no les instruya en el conocimiento del idioma del territorio en el cual se les hace trabajar, obviamente no pueden saberlo, y se coarta de esa manera el derecho de los ciudadanos a poder ser atendidos en su lengua", ha puntualizado.

Además, el de Compromís ha señalado que la coalición conoce "perfectamente" la existencia de la Ley 39/1981, que "indica que

la bandera de España será la única que ondee en el asta de los edificios públicos militares y en los acuartelamientos, buques, aeronaves y cualesquiera otros establecimientos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad del Estado".

En cualquier caso, su petición es "justamente que se cambie en los cuarteles o comisarias, y existan también la banderas autonómicas, como un paso simbólico para adaptar a las fuerzas de seguridad del Estado a la diversidad nacional".

"Nuestro modelo es el de disponer de nuestra propia policía autonómica, pero mientras se consiga, que se respeten los símbolos e idiomas de nuestro territorio en todos los ámbitos", ha añadido.

"DERECHO DE NUEVO OLVIDADO"

Asimismo, ha subrayado que la existencia de formularios en lenguas coofiales "no responde a la inquietud de ver los cuarteles íntegramente rotulados en castellano, la documentación únicamente en ese idioma y con guardias civiles a los cuales no se les ha enseñado el idioma para poder atender en él, ni para entenderlo y mucho menos para escribirlo". De esta forma, el senador entiende que "el derecho de los valencianos parlantes queda de nuevo olvidado".

Carles Mulet exponía en su pregunta que "las instituciones del Estado tienen que cumplir y hacer cumplir la ley" y que "España es un Estado con una división territorial autonómica que tiene otras lenguas cooficiales".

Por tanto, inquiría al Gobierno sobre las medidas que piensa adoptar para hacer que en cuarteles de la Guardia Civil se cuelguen las banderas de España, Europa y en cada territorio la bandera autonómica, así como "por qué no se respeta la legislación española y valenciana para ofrecer al ciudadanos en nuestra comunidad toda la información, documentación y señalización interior de los cuarteles en castellano y valenciano".