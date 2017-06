Durante los días 10 y 11 de junio el Palacio de Congresos de Madrid acoge al LXXVI Congreso de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), en el que participarán más de 1.000 especialistas que compartirán sus experiencias clínicas y trabajos de investigación.

El presidente de la SEPD, el doctor Fernando Carballo, ha declarado que bajo el título 'Juntos en la salud' se puede destacar "que todos los especialistas de digestivo necesitan tener los conocimientos y habilidades que garanticen la vigencia de sus competencias en todo aquello que resulta de interés en la especialidad, y especialmente la Semana de las Enfermedades Digestivas cumple con que la misión científico-docente no solo pueda resultar más atractiva o de interés para unos u otros".

El congreso no solo tratará enfermades digestivas, sino que además cuentan con la formación en exploraciones endoscópicas. Este año ofrecen una zona 'Hans on' donde los participantes pondrán realizar técnicas endoscópicas, que se tratan en humanos, en tejidos biológicos de animales. En concreto mostrarán técnicas resección y hemostasia de lesiones de tubo digestivo, extracción de cuerpos extraños, colocación de prótesis enterales, introducción a la disección submucosa endoscópica, biopsias guiadas por ecoendoscopia, drenaje guiado por USE.