Cospedal cree que se va por mal camino si se empieza a confundir la responsabilidad en exclusiva de los terroristas

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha opinado que se va "por mal camino" si se empieza a confundir la responsabilidad que tienen en exclusiva los terroristas.

Desde el Bosque del Recuerdo, en el Retiro, donde se ha hecho un homenaje a las víctimas del 11M en el decimotercer aniversario de la masacre, Cospedal ha contestado a las preguntas de la prensa que "la responsabilidad de los atentados terroristas la tienen los terroristas".

"Si empezamos a equivocarnos y a decir que la responsabilidad de los atentados terroristas la tienen otros que no son terroristas, vamos por muy mal camino. No estamos en igualdad de situaciones: los terroristas son asesinos y quieren terminar con nuestro modelo de convivencia y los demás se pueden equivocar más o menos pero no son terroristas. No nos equivoquemos con estas cosas", ha puntualizado.

Cospedal ha apuntado que un día como hoy sirve para recordar a las víctimas del yihadismo y a todas las del terrorismo. "Hoy es un día de reivindicar la dignidad, la justicia, la verdad y la memoria de las víctimas del terrorismo", ha sostenido.

La ministra de Defensa ha llamado a estar "alerta" ante el yihadismo que azota a Europa, punto en el que ha recordado que el primer gran atentado de este corte tuvo lugar en Madrid hace hoy trece años. Cospedal ha hecho un llamamiento a la "unión" de todos en la lucha contra el terrorismo yihadista.

"La lucha antiterrorista tiene que sacar lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de las instituciones, partidos, asociaciones... Hay que recordar a las personas que dieron su vida porque había algunos que no querían que viviéramos en libertad, porque hay algunos que no quieren que disfrutemos de nuestros derechos y libertades, de las conquistas sociales que ha conseguido la sociedad occidental", ha argumentado.