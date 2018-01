Crean una herramienta para detectar abusos sexuales en menores a partir de la reacción de su cerebro

"Una persona que no ha sufrido abusos no va a ver nada ni va a sentir nada, pero el niño que ha sufrido abusos va a ver que a esa niña le pasa algo extraño, algo raro, que tiene un secreto. Quizá diga cosas como que a esa niña le pasa lo que le está pasando a él. También puede pasar que un niño que no ha reconocido nunca que ha sido abusado, no diga nada (...) pero aunque no lo cuente, va a haber una reacción neurológica", señala a Europa Press.