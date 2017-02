Prisión para Miguel López, sospechoso del asesinato de su suegra Carmen Martínez

Y además... El fiscal pide prisión sin fianza para el acusado del crimen de la CAM

El hombre, casado con la hija menor de la víctima, ha mantenido que es inocente durante su declaración ante el juez, que se ha prolongado durante tres horas y media, desde las 12.15 hasta las 15.47 horas aproximadamente.



El yerno de Martínez fue detenido el pasado miércoles, cuando agentes de la Policía Judicial lo detuvieron en la finca familiar de La Torre, sobre las 8.45 horas, cuando se disponía a abandonar la vivienda. Fue arrestado por su presunta implicación en la muerte de su suegra, Maria del Carmen Martínez, que recibió dos disparos en las instalaciones del concesionario que él mismo gestionaba.



El abogado José Antonio García ha asegurado al término de la declaración que su representado ha dado "toda la información y ha respondido a todas las preguntas, aclarando todas las cuestiones".



El letrado se ha mostrado "anonadado" por la decisión de ordenar la prisión sin fianza (el fiscal había solicitado dicha medida) para su cliente por un presunto delito de asesinato --según ha dicho--, ya que, a su parecer, "es un verdadero disparate, no hay ni una sola prueba biológica ni directa". Por ello, ha avanzado que va a recurrir la resolución "inmediatamente".



"Elementos suelto"



Lo que ocurre, ha proseguido, es que se ha presentado un atestado que recoge lo que la investigación considera indicios pero que, en opinión del abogado, son "elementos sueltos, unidos de una determinada manera, que plantean una dirección", que termina en su cliente. "Pero, francamente, estoy anonadado de ver cómo es posible que sin haber absolutamente nada, porque no ha hecho nada, se pueda tomar una medida como esta", ha aseverado.



En la misma línea, ha insistido en que no hay intervenciones telefónicas ni pruebas directas de al supuesta participación de su cliente en la muerte de la viuda del expresidente de la CAM.



Preguntado por si el detenido ha hablado de las supuestas malas relaciones familiares, el abogado ha comentado que ha reconocido "lo que todo el mundo sabe" pero que no había una mala relación para "justificar un hecho así" sino que es una situación como la de "miles de familias con problemas".