Así felicita el año Cristiano Ronaldo a sus seguidores

Desejo a todos o melhor do mundo em 2017. Bom ano! I wish you all the best in the world in 2017! Happy New Year. Un vídeo publicado por Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 12:59 PST

El atacante de Madeira aparece en un cuarto de baño enseñando su musculatura mientras entona una estrofa del villancico en inglés “We wish you a Merry Christmas and A Happy New Year”. Con este gracioso vídeo, Cristiano Ronaldo ha querido felicitar la Navidad y el nuevo año a todos sus seguidores en el que ha sido uno de sus mejores años a nivel deportivo.