Cs pide la dimisión del consejero de Bienestar Social por sus críticas a los padres de un Mena fallecido en Melilla

El coordinador de Ciudadanos (Cs) en Melilla, Eduardo De Castro, ha pedido la dimisión o cese del consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura (PP), por sus declaraciones sobre la familia del menor fallecido en la Gota de Leche "que han superado el límite de lo moral y de lo decente" después de que criticara que los padres vinieran por el cadáver en vez de haberlo hecho cuando su hijo aún estaba vivo y en desamparo como 'menor extranjero no acompañado' (Mena).

En rueda de prensa, De Castro ha dicho que "este ataque desproporcionado que el consejero dedicó a unos padres que acaban de perder a un hijo no es digno de una sociedad de valores como la nuestra".

Eduardo De Castro ha admitido la dificultad que conlleva un área como la de menores en Bienestar Social. "Es un problema que va más allá de las competencias de cualquier consejero, a pesar de los 20 millones de euros que se destinan cada año para ello, y que no sirven para tener el control sobre los menas y reducir la inseguridad que sienten todos los melillenses en la calle", ha apuntado.

Sin embargo, el máximo responsable de la formación naranja ha subrayado que "lo que no es aceptable es que un representante político tenga tan poca empatía y tan poca humanidad como para reírse del dolor de unos padres que acaban de perder a un hijo".

"No sé qué cantidad de dolor se siente al perder a un hijo, ni lo quiero saber. Pero sí se que no quiero que me gobierne una persona que sea insensible a ese dolor", ha dicho el diputado de la oposición.