Cs cree que el Gobierno debe pedir perdón por su mala gestión de unas nevadas "previstas desde hacía días"

La formación naranja agradece la labor de la UME en este tipo de crisis pero cree que "se queda corta"

El secretario general del partido, José Manuel Villegas, ha explicado que la gravedad de este suceso está en que el Ejecutivo no estaba preparado para evitar que miles de personas quedaran atrapadas por la nieve en las carreteras y que esta "imprevisión se produzca de forma reiterada" año tras año.

"Hemos pedido que los responsables acudan al Congreso a dar explicaciones a los partidos políticos y, lo que es más importante, a los ciudadanos", ha señalado Villegas, que considera que la situación vivida en las carreteras este fin de semana "no es asumible en un país civilizado".

Aún así, ha recordado las palabras que este lunes realizó el presidente de su partido, Albert Rivera, en las que aseguró que los naranjas no pedirán, de momento, la dimisión de nadie. El dirigente naranja ha reiterado que Ciudadanos quiere escuchar primero las explicaciones del Gobierno antes de decidir nada.

A su juicio, el procedimiento de pedir ceses en el Gobierno es "la política de los partidos viejos, de PP y PSOE", cuya dinámica, según ha explicado, se basa en "pedir dimisiones al de enfrente cuando el otro está gobernando y negar lo ocurrido cuando le sucede a él. "No vamos a entrar en esa guerra", ha apuntado.

Esta actitud de esperar las explicaciones de los responsables antes de tomar una decisión, han llevado también a Ciudadanos a no hablar sobre las críticas al Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido y al director general de Tráfico, Gregorio Serrano, por encontrarse en Sevilla mientras ocurría la crisis.

"Donde se encontraba cada quien puede agravar la situación de falta de previsión", ha reconocido el dirigente naranja, quien también considera un error que no estuviera previsto que los responsables del Tráfico en España "se quedaran en Madrid para gestionar". "Pero más grave es que no se hubiera previsto que podría suceder esta nevada, que es algo que no venía de nuevo", ha insistido Villegas.