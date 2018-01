Cuarenta organizaciones sociales consensuan 132 medidas para luchar contra el consumo de alcohol en menores

'Movilización Alcohol y Menores' apela al compromiso de todos los sectores implicados con medidas concretas para padres, administraciones, sanitarios, policías, empresarios, educadores y medios de comunicación

"No se ha producido un planteamiento serio contra el consumo de alcohol de menores, principalmente por falta de organización --ha indicado durante la presentación--. No puede ser que tengamos que esperar a que muera una niña de doce años para tener a todo el mundo durante dos meses dándose abrazos y preguntándose cómo ha sido posible".

Junto con esta, la otra de las recomendaciones incide sobre la importancia de "no caer en estereotipos" acerca de los jóvenes porque, en primer lugar, "no ayudan a comprender lo que está pasando" ni a decidir la mejor manera de intervenir. Además, advierte de que "no todos los menores son iguales" y de que "chicos y chicas no interpretan igual la realidad" y a menudo pueden percibir el consumo de alcohol "desde planteamientos diferenciados", lo que acaso requiera un abordaje más complejo del problema.