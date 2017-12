'Cuentos clásicos para niñas y niños de hoy' adaptan el relato a la igualdad de género para acabar con "micromachismos"

Los periodistas sevillanos Manuel Calvente y Kike de los Reyes han adaptado las historias de 'Cenicienta', 'Blancanieves' y 'Caperucita Roja' para publicar 'Cuentos Clásicos para niñas y niños de hoy' (Editorial Ocala), un libro que da la vuelta a las fábulas tradicionales para destacar el papel de las protagonistas y aludir a la diversidad de razas. "Hay que cambiar los micromachismos o las cosas que chirrían hoy en día y que aparecen en los cuentos clásicos", ha señalado Calvente en declaraciones a Europa Press.

El autor ha revelado que fueron sus hijas, Lola de nueve años y Noelia de cuatro las que le dieron la idea de reescribir los cuentos que leían juntos. "Me dijeron que cómo siendo las princesas las protagonistas de los cuentos, siempre había un príncipe o un cazador que acababa haciendo lo más chulo", ha explicado Calvente.

Así, junto con Kike de los Reyes, los amigos seleccionaron algunos de los cuentos más populares y los "adaptaron a la actualidad de los niños". En este sentido, Calvente destaca que eligieron estos tres títulos en particular, pues son "los que están en el ideario colectivo, en cualquier casa y los que todos los padres se saben y cuentan a sus hijos".

Blancanieves no se cura con el beso del príncipe sino con la sabiduría de los libros, a Caperucita Roja no la rescata un cazador sino su madre que trabaja de veterinaria y Cenicienta ya no va al baile para casarse sino porque le gusta bailar y, "porque le da la gana", según ha explicado Calvente.