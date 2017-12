CyL defiende exámenes eliminatorios en oposiciones docentes: "Lo contrario, podría tumbarlo un tribunal"

El consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, ha defendido este miércoles 20 de diciembre los exámenes eliminatorios en las oposiciones docentes y ha avisado de que el sistema contrario, una prueba única en la que se pida obtener un cinco de manera global, "podría tumbarla un tribunal".

De este modo, ha dicho que "no hacer las pruebas eliminatorias sería ilegal" y, "posiblemente", un tribunal contencioso-administrativo lo "anularía". Así, ha explicado que un proceso que afecta a miles de candidatos no puede estar rodeado de "incertidumbre jurídica". "No puede haber ninguna duda, el proceso tiene que ser totalmente limpio y con seguridad jurídica", ha apostillado.