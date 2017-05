La DGT denuncia a más de 24.000 conductores por exceso de velocidad o no usar cinturón durante su última campaña

Un total de 24.808 conductores han sido denunciados por la Dirección General de Tráfico (DGT) por infracciones como exceso de velocidad, el no uso de cinturón de seguridad y el consumo de alcohol y drogas, entre otras, durante la última campaña que la institución ha llevado a cabo del 15 al 21 de mayo, en la que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha controlado 485.559 vehículos.

Igualmente, en una semana 1.441 personas han sido denunciadas por no llevar puesto el cinturón de seguridad mientras viajaban, mientras que otras 73 han sido denunciadas por no llevar a los menores que transportaban con su correspondiente sistema de retención infantil.

Por último, no llevar y/o no tener al día la documentación del conductor o del vehículo ha sido otro de los preceptos controlados, con 1.182 conductores denunciados por carecer o ser incorrecta la documentación relativa al vehículo. En la mayoría de los casos, los infractores no tenían pasada la ITV, mientras que otros 677 no tenían documentación relativa al conductor.