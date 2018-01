La familia de Déborah Fernández-Cervera pide investigar si su muerte, en 2002, está relacionada con 'El Chicle'

La familia de María José Arcos pide investigar su caso y la de Sonia Iglesias se encomienda a la "suerte" de que aparezcan nuevos datos

En declaraciones a Europa Press, Rosa --hermana de Déborah Fernández-Cervera-- mantiene que su caso "encaja dentro del perfil" de víctimas que supuestamente busca 'El Chicle', pues tenía 22 años, el pelo largo y moreno y caminaba sola en una zona no muy transitada. Además, aunque ella desapareció en Vigo, ha defendido que "cambiar de ciudad es sencillo".

En este sentido, Rosa considera que el deber de la familia es "quemar todos los cartuchos, por lo menos descartar otras vías", así como denunciar que las familias de desaparecidos se sienten "olvidadas". Por ello, ha avanzado que pretende registrar esta petición, para que el caso de su hermana "no se olvide, porque sigue habiendo un asesino suelto".

La autopsia confirmó el fallecimiento por asfixia y descartó la agresión sexual, así como signos de violencia. Además, los forenses advirtieron que el cuerpo había estado guardado en un lugar refrigerado y oscuro durante días, posiblemente en un arcón congelador. Pese a todo, las pistas no llevaron a ninguna detención.

Rosa Arcos ha explicado a Europa Press que en todo este tiempo han seguido preguntando al juzgado por las actuaciones que se han seguido, pero la respuesta "siempre ha sido la misma": que no pueden actuar sin nuevos indicios. "Pero si no hay nadie buscando, la prueba nunca se va a descubrir", ha advertido.

La hermana de María José Arcos ha reconocido que tiene "expectativas cero" sobre que se reabra con fuerza la investigación de esta desaparición y ha lamentado que no tiene "ninguna" interlocución con las autoridades, aunque estas digan lo contrario.

"Seguimos intentándolo y la respuesta es que, como no hay ninguna prueba nueva, no se puede seguir", ha insistido Rosa Arcos, quien ha dicho que "será cierto para otros casos", pero para el suyo, "no hay contacto permanente con la familia".