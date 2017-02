La Defensora del Pueblo pide en el Congreso reflexionar sobre las condiciones humanitarias de los internos de los CIE

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido en el Congreso una reflexión acerca de las "condiciones humanitarias" en las que se encuentran los internos de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y también ha cuestionado "el porqué" de su estancia.

Durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, Becerril ha presentado un informe sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para el cual su equipo de expertos y técnicos ha visitado diferentes centros de privación de libertad, entre los que se encuentran los CIE.

En relación a ellos, en base a las visitas realizadas en el 2015, Becerril ha señalado que sigue manteniendo su postura en cuanto a que "hacen falta importantes actuaciones de mejora en infraestructuras", que hace falta "pensar en las condiciones humanitarias" de los internos, así como en "el porqué de esas personas en esos centros".

"Creo que el ministro del Interior ya se ha referido a esta materia en el Congreso y en el Senado, pero espero que se avance en la mejora de las edificaciones como en el porqué de las motivaciones y el porqué de estas personas en estos centros", ha insistido.

Preguntada por algunos partidos acerca del mantenimiento de estos centros en un país democrático, la Defensora del Pueblo ha señalado que la diferencia de los CIE en un país como España y otro que no reconoce los derechos humanos, es que éstos tienen vigilancia y están "bajo observación" del Parlamento, del Defensor del Pueblo y bajo tutela judicial.

"Los estados no democráticos no vigilan, no observan y no denuncian, mientras que en democracia existe un alto comisionado o un defensor que entra con técnicos y especialistas y expone sus datos en Internet", ha defendido Becerril.

BUENOS INTÉRPRETES EN CENTROS Y AEROPUERTOS

En el informe, también se trata la necesidad de buenos intérpretes en cualquier centro de privación de libertad ya que, según ha advertido Becerril, "hay que abarcar multitud de idiomas". Del mismo modo, avisa de la importancia de estos profesionales en los vuelos de repatriación, tal y como se ha constatado en diferentes denuncias relacionadas con los aeropuertos de Madrid y Barcelona.

En relación a las salas de asilo y rechazo que se encuentran en los aeropuertos, la Defensora ha pedido que se garantice el acceso a los afectados "a zonas en contacto con la luz del día y con ventilación natural" pues, según ha señalado, "había dependencias que no reunían estas condiciones". Entre las recomendaciones, también ha señalado que "las familias que viajen juntas deben poder pernoctar juntas" y ha señalado que está pendiente de que se apruebe su propuesta de instalar videovigilancia en estas salas.

"No solo favorece a las personas que están allí, sino también a los funcionarios, para que se sepa que todo está teniendo lugar en buenas condiciones", ha concluido.