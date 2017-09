Deportistas de élite y deporte base empujan la candidatura de Talavera a Ciudad Europea del Deporte 2018

Talavera está a un paso de conocer si será una de las ciudades españolas seleccionadas para recibir el galardón de Ciudad Europea del Deporte 2018, en el que se han volcado los deportistas de élite de la ciudad y los numerosos clubes de deporte base. Será el 30 de septiembre cuando cuatro ciudades pasen el filtro para ser presentadas en el Parlamento Europeo, dos de las candidatas son de Castilla-La Mancha.

"Siempre me he imaginado la candidatura de Ciudad Europea del Deporte y hay que luchar por ella, como deportista que además soy, y por la oportunidad que supone no solo para el deporte, también para nuestro turismo y patrimonio", ha señalado Palacios.