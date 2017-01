Descubre que está embarazada 12 días antes de dar a luz

Menuda sorpresa se llevó una joven estudiante universitaria al conocer que estaba embarazada y que iba a dar a luz tan solo 12 días después de enterarse de la noticia.

Lauren O'Donnell, de 21 años, no se percató de que esperaba a su primera hija hasta que llegó a las 38 semanas de embarazo. La joven, que vive en Sittingbourne, en el condado de Kent, Reino Unido, afirma que mantuvo una talla 40-42 a pesar de que su bebé estaba creciendo dentro de ella y que apenas se sentía diferente.

La joven incluso se realizó una prueba de embarazo a los cinco meses, ya que debido a la píldora anticonceptiva que ella estaba tomando se le detuvo la menstruación, pero dio negativo. Es por ello que O'Donnel siguió con su estilo de vida, asistiendo a la universidad, trabajando y también saliendo de copas en algunas ocasiones.

Ella y su novio, Callum Fowle , se quedaron muy "impactados" al descubrir que iban a ser padres, según señaló a Mirror. La joven fue al médico después de sentir un gran dolor en la parte superior de su estómago. "Fui a la consulta del médico y me dijo que me iba a hacer una prueba de exploración de emergencia. Me señaló que si me había hecho una prueba de embarazo y le dije que sí, que hace unos meses, pero que dio negativo. Sin embargo, yo no había tenido la regla de todas formas mientras me tomaba la píldora. Al día siguiente me hice la exploración y me dijo el médico: Estás embarazada de 38 semanas. Fue un shock. Yo tenía la misma talla que antes de estar embarazada".

La joven rompió aguas el verano pasado, 12 días después de enterarse de la noticia, y comenta los angustiosos momentos que vivió ya que se quedó atascada en el tráfico. "Mi padre se había ido a trabajar cuando rompí aguas a las 7 de la mañana. Yo no sabía que iba a hacer. Me quedé atrapada en el tráfico con mi madre. Pensé: "Estoy a punto de dar a luz y no tengo ni idea de lo que estoy haciendo".

Eliza finalmente nació el 13 de julio, con un peso de 3 kilos y 255 gramos. "Todo salió bien. Ella ya tiene seis meses y es genial. No deja de sonreír, es perfecta".