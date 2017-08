"Desearía que hubiera muerto en un accidente", el relato de la madre que perdió a su hijo de 10 años a causa de un cáncer

Sarah se dio cuenta de que algo no iba bien. El niño no podía pensar, ni siquiera se acordaba de su nombre. Unos días más tarde, los médicos le explicaron a Sarah que Silas tenía una "masa significativa" en su cerebro y que estaba gravemente enfermo.

"Mi mente está lejos, en un lugar oscuro y profundo. Ben y yo apenas podemos comunicarnos. Me alegro de tenerle a mi lado, no tengo la fuerza suficiente para pasar por esto sin él. La respuesta de Ben me hace daño, aunque sé que él no quiere herirme.”