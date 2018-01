Detenidas 2 personas e imputado una tercera por lanzar artefactos explosivos a las obras del AVE en Murcia

El delegado del Gobierno remarca que los tres son miembros activos de la Plataforma Pro-Soterramiento y advierte de que "quien la hace, la paga"

Cuando Bernabé se disponía a irse, los dos miembros de la Plataforma llegaron y el delegado las saludó, por lo que asegura que la reunión con él no tuvo lugar y ni siquiera sabe si una de esas personas era el detenido. "No sé si después ellos siguieron reunidos, porque yo me fui, pero a mí sólo se me presentaron y me dijeron que querían llegar a una solución, a lo que respondí que ojalá", ha zanjado.